«Чуть не взлетели на воздух»: в поселке Волгограда ночью произошла газовая атака





В поселке Горьковский Волгограда местных жителей встревожил густой запах газа. Как рассказали V102.RU жители военного городка, расположенного в микрорайоне поселка, остро запах стал ощущаться около полуночи накануне.

– У людей началась паника, многие проснулись и выбегали из подъездов, думали, что утечка газа в доме, стали звонить на 112, - вспоминают люди беспокойную ночь. – Но и на улице сильно пахло газом. Запах ощущался и в частном секторе в заполотновской и дополотновской частях.





– Газовая атака продолжалась где-то минут 45, – утверждают жители. – После приезда аварийной бригады запах стал рассеиваться.

Между тем, проезжающие в это время через ж/д переезд водители зафиксировали странные свистящие звуки, которые раздавались на месте строительства нового ж/д пути в поселке Горьковский.

– Здесь проложена газовая труба, откуда, видимо, и выходил газ, – предполагают жители. – Причем в это время здесь проезжал состав. Достаточно было искры от рельсов или кто-то окурок бы бросил – и мы могли просто взлететь на воздух!

В связи с произошедшим люди собираются обратиться в правоохранительные органы.

–Мы сомневаемся, что было разрешение на выброс газа, – считают люди. – А если нет, то за то, что весь поселок подвергли такой опасности, кто-то должен ответить.



Видео: читатели ИА «Высота 102»