«С марта участвовал в СВО»: в Волгоградской области похоронят 29-летнего десантника

В Волгоградской области завтра, 25 июля, проводят в последний путь погибшего в ходе спецоперации 29-летнего Владислава Бодосова. Как сообщает V102.RU, похороны пройдут в Камышинском районе.

— С 2017 года Владислав Васильевич проходил службу по контракту в 137-м гвардейском парашютно-десантном Рязанском ордена Красной Звезды Кубанском казачьем полку. С марта 2022 года участвовал в СВО. Сердце Владислава остановилось 14 июля 2023 год, — сообщили информагентству в администрации района.

Уточняется, что наш земляк родился в Волгограде, но в 1996 году вместе с семьей перебрался в село Верхняя Грязнуха, где пошел в местную школу. После окончания шести классов Владислав поступил в педагогический лицей имени Федора Слипченко.

В 2011 году прошел педагогическую практику в Верхнегрязнухинской средней школе. Окончил лицей в 2012-м и продолжил учебу уже в Волгоградском сельскохозяйственном институте.

Известно, что церемония прощания состоится завтра в ставшем родным селе. В 14.00 на улице Заречной пройдет митинг в память бойца, а затем процессия отправится на сельское кладбище.

Фото: администрация Камышинского района

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