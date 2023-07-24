



Защитники троллейбусов потребовали продлить линию электротранспорта из Волгограда в Волжский, а также запустить этот вид транспорта в Волжском. Как сообщает V102.RU со ссылкой на обращение группы волгоградцев, соответствующие письма направлены в адрес региональных властей, мэрам Волгограда и Волжского, а также в Госдуму РФ. Защитники троллейбусов потребовали продлить линию электротранспорта из Волгограда в Волжский, а также запустить этот вид транспорта в Волжском. Как сообщает V102.RU со ссылкой на обращение группы волгоградцев, соответствующие письма направлены в адрес региональных властей, мэрам Волгограда и Волжского, а также в Госдуму РФ.

В частности, авторы обращений заявили, что полностью поддерживают изменение схемы движения маршруток сообщением Волжский-Волгоград №№160, 123, 260, согласно которым конечную остановку этого вида транспорта со следующего года планируют ограничить Тракторозаводским районом. Также защитники троллейбусов хотят, чтобы был ликвидирован и межмуниципальный автобус №123. По мнению авторов заявлений, «курсирование пригородных «газелей» через весь город является деградирующим с точки зрения удобства и комфорта проживания в городе, а дублирование маршруткой №160 всего маршрута скоростного трамвая и троллейбуса №8а нецелесообразно и вредно для комфортной среды и наносит прямой ущерб МУП «Метроэлектротранс». Кроме того, по мнению группы граждан, стоимость проезда в маршрутках №№160 и 260 крайне высока, составляет 80-100 рублей и наносит материальный ущерб волжанам. В частности, авторы обращений заявили, что полностью поддерживают изменение схемы движения маршруток сообщением Волжский-Волгоград №№160, 123, 260, согласно которым конечную остановку этого вида транспорта со следующего года планируют ограничить Тракторозаводским районом. Также защитники троллейбусов хотят, чтобы был ликвидирован и межмуниципальный автобус №123. По мнению авторов заявлений, «курсирование пригородных «газелей» через весь город является деградирующим с точки зрения удобства и комфорта проживания в городе, а дублирование маршруткой №160 всего маршрута скоростного трамвая и троллейбуса №8а нецелесообразно и вредно для комфортной среды и наносит прямой ущерб МУП «Метроэлектротранс». Кроме того, по мнению группы граждан, стоимость проезда в маршрутках №№160 и 260 крайне высока, составляет 80-100 рублей и наносит материальный ущерб волжанам.

Вместо этого, считают подписавшиеся под обращениями в адрес властей, необходимо запустить троллейбус в Волжском с интервалом движения в 5-10 минут, чтобы избавить город от многочисленных маршруток. Вместо этого, считают подписавшиеся под обращениями в адрес властей, необходимо запустить троллейбус в Волжском с интервалом движения в 5-10 минут, чтобы избавить город от многочисленных маршруток.

Также подписанты настаивают на продлении троллейбусной линии из Волгограда в Волжский и организации троллейбусного маршрута №108 от ЖД вокзала «Волгоград-1» со схемой движения по следующим улицам Волгограда: Коммунистическая, Порт-Саида, пр.Ленина, ул.Николая Отрады, Волжская ГЭС, г.Волжский: пр.Ленина, ул.Александрова, ул.Мира до 37 микрорайона. Также подписанты настаивают на продлении троллейбусной линии из Волгограда в Волжский и организации троллейбусного маршрута №108 от ЖД вокзала «Волгоград-1» со схемой движения по следующим улицам Волгограда: Коммунистическая, Порт-Саида, пр.Ленина, ул.Николая Отрады, Волжская ГЭС, г.Волжский: пр.Ленина, ул.Александрова, ул.Мира до 37 микрорайона.

Это, цитата из обращений, позволит «организовать стабильное пассажирское сообщение между Волгоградом и Волжским с интервалом движения 10-15 минут с 05:00 до 24:00; организовать стабильное пассажирское сообщение в Волжском с интервалом движения 5-10 минут; повысить качество и уровень жизни в Волгограде и Волжском; снизить стоимость проезда с 80-100 рублей до 30 рублей между городами Волгоград и Волжский; полностью ликвидировать маршрутки №123, 160 и 260, а также упразднить автобус №123; освободить улицы Волжского от множества маршруток и заторов на дорогах; значительно сократить количество выхлопных газов и копоти в двух городах, а также сократить бюджетные расходы на эксплуатацию автобусов в МУП "Автоколонна №1732». Это, цитата из обращений, позволит «организовать стабильное пассажирское сообщение между Волгоградом и Волжским с интервалом движения 10-15 минут с 05:00 до 24:00; организовать стабильное пассажирское сообщение в Волжском с интервалом движения 5-10 минут; повысить качество и уровень жизни в Волгограде и Волжском; снизить стоимость проезда с 80-100 рублей до 30 рублей между городами Волгоград и Волжский; полностью ликвидировать маршрутки №123, 160 и 260, а также упразднить автобус №123; освободить улицы Волжского от множества маршруток и заторов на дорогах; значительно сократить количество выхлопных газов и копоти в двух городах, а также сократить бюджетные расходы на эксплуатацию автобусов в МУП "Автоколонна №1732».

При этом, отмечают защитники электротранспорта, наличие троллейбусов с автономным ходом позволяет продлить троллейбусный маршрут через ГЭС в Волжский без строительства контактной сети на первое время. При этом, отмечают защитники электротранспорта, наличие троллейбусов с автономным ходом позволяет продлить троллейбусный маршрут через ГЭС в Волжский без строительства контактной сети на первое время.

Ранее, Ранее, напомним, V102.RU сообщало о намерении региональных властей сократить протяженность популярных у волжан маршруток №123, 160, 260 и 159 с февраля будущего года. Пассажирам придется пересаживаться на муниципальный транспорт, чтобы добраться до пункта назначения, и переплачивать за проезд. Новшество уже вызывало недовольство пассажиров и перевозчиков, которые организовали сбор подписей против этих планов чиновников.



