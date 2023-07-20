Волгоградцы, не согласные с планами чиновников изменить схему движения маршруток, соединяющих Волжский и Волгоград, запустили петицию с требованием отмены данного решения. За три дня ее подписали уже около 700 человек. Как сообщает V102.RU со ссылкой на текст петиции, пассажиров не устраивает намерение властей значительно сократить протяженность маршрутов и организовать новые конечные остановки. В частности, маршрутки №№123, 160 и 260 с начала февраля 2024 года, согласно опубликованному на сайте администрации Волгоградской области документу, будут курсировать только до остановки «3-ая школа» в Тракторозаводском район. А маршрутки №159 будут доходить лишь до Больничного комплекса.

Волжан, которые работают и учатся в областном центре, категорически не устраивает намерение чиновников значительно усложнить жизнь пассажирам. Так, людям придется пересаживаться на другие виды транспорта, чтобы добраться до пунктов назначения в другие районах Волгограда. Это увеличит время поездок, кроме того, ударит по карманам пассажиров. При этом альтернативные виды транспорта из Волжского в Волгоград не смогут справиться с потоком пассажиров. Так, межмуниципальный автобус №123 курсирует лишь несколько раз в день. Электропоезд из Волжского в Волгоград следует и вовсе всего лишь один раз в день.

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что с 7 февраля 2024 года, согласно внесенным изменениям в региональный нормативный акт, изменятся конечные остановки маршруток №123, 160, 260 и 159. Это новшество власти пытались внедрить еще в 2022 году, но тогда против него активно выступили пассажиры и перевозчики. Пассажиры считали, что таким образом их хотят насильно пересадить на муниципальный транспорт Волгограда для увеличения прибылей городских транспортных предприятий. А им придется добираться на работу и в волгоградские вузы в переполненных автобусах. Предприниматели, в свою очередь, заявили о рисках закрытия организаций малого бизнеса в случае принятия такого решения ввиду убыточности и потери пассажиров.