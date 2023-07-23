Снова ничья: волгоградский «Ротор» сыграл по нулям с «Велесом»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 23 июля, сыграл в нулевую ничью с московским «Велесеом» на выезде в матче 2-го тура второй лиги дивизиона А группы «Золото», сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» сегодня, 23 июля, сыграл в нулевую ничью с московским «Велесеом» на выезде в матче 2-го тура второй лиги дивизиона А группы «Золото», сообщает V102.RU.

Отметим, на эту встречу сине-голубые вышли в специальных футболках в поддержку травмированных голкипера Ивана Литвенка и полузащитников Дэвида Бигулаева и Ильи Сафронова.Алексей Стукалов на игру со своей бывшей командой сделал несколько перестановок по сравнению с прошлым поединком против «Мурома», который завершился со счётом 1:1. Так, место в воротах на этот раз занял Вадим Аверкиев, заменивший Сергея Самка. С первых минут на поле также вышли новички Алексей Никитин и Даниил Камлашев, начинавшие предыдущий матч на скамейке запасных. Игровую схему Стукалов выбрал с тремя центральными защитниками. В составе «Велеса» со старта играли два экс-футболиста волгоградцев - Евгений Макеев и Павел Карасёв.В первом тайме обе команды не смогли найти подход к воротам друг друга. Как итог, до перерыва «Велес» и «Ротор» на двоих нанесли всего пять ударов, из которых ни один не пришёлся в створ. По владению мячом преимущество было у хозяев - 62% на 38%. В то же время соперники продемонстрировали высокий градус борьбы, вступая в многочисленные обоюдные жесткие стыки и единоборства.Во второй половине первый реальный шанс открыть счёт был у москвичей. На чужой половине поля Евгений Песиков подхватил мяч, нанёс дальний выстрел, с которым справился Аверкиев. Однако он отбил перед собой и на подборе первым оказался Геворк Саркисян, который с близкого расстояния ударил, но попал лишь в перекладину. Вскоре Даниил Камлашев в прессинге отобрал игровой снаряд и прицельно пробил. К сожалению для гостей, на месте оказался вратарь Антон Шитов, который своим сейвом отвёл угрозу.На 73-й минуте «Ротор» получил право на штрафной. С левого фланга навесил Камлашев в штрафную, где верховую борьбу выиграл капитан Алексей Шумских и переправил мяч в сторону ворот, но не в сетку с нужной стороны. В концовке встречи оба коллектива хотели победить, однако забить никому из соперников в итоге было не суждено.Таким образом, «Ротор» во второй раз подряд сыграл вничью и набрал два очка в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Алексея Стукалова сыграют с «Уфой» на Волгоград Арене 30 июля. Начало в 18-00.