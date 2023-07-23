Спорт

Снова ничья: волгоградский «Ротор» сыграл по нулям с «Велесом»

Спорт 23.07.2023 21:31
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23.07.2023 21:31


Волгоградский «Ротор»  сегодня, 23 июля, сыграл  в нулевую ничью с московским «Велесеом» на выезде в матче 2-го тура второй лиги  дивизиона А группы «Золото», сообщает V102.RU.
Отметим, на эту встречу сине-голубые вышли в специальных футболках в поддержку травмированных  голкипера Ивана Литвенка и полузащитников Дэвида Бигулаева и Ильи Сафронова.
Алексей Стукалов на игру со своей бывшей командой сделал несколько перестановок по сравнению с прошлым поединком против «Мурома»,  который завершился со счётом 1:1. Так, место в воротах на этот раз занял Вадим Аверкиев, заменивший Сергея Самка. С первых минут на поле также вышли новички Алексей Никитин и  Даниил Камлашев, начинавшие предыдущий матч на скамейке запасных. Игровую схему Стукалов выбрал с тремя центральными защитниками.  В составе «Велеса» со старта играли два экс-футболиста волгоградцев - Евгений Макеев и Павел Карасёв.
В первом тайме обе команды не смогли найти подход к воротам друг друга. Как итог, до перерыва «Велес»  и «Ротор»  на двоих нанесли всего пять ударов, из которых ни один не пришёлся в створ.  По владению мячом преимущество было у хозяев - 62% на 38%.   В то же время соперники продемонстрировали высокий градус борьбы, вступая в многочисленные обоюдные жесткие стыки и единоборства.
Во второй половине первый реальный шанс открыть счёт был у москвичей. На чужой половине поля Евгений Песиков подхватил мяч, нанёс дальний  выстрел, с которым справился Аверкиев. Однако он отбил перед собой и на подборе первым оказался Геворк Саркисян, который с близкого расстояния ударил, но попал лишь в перекладину. Вскоре Даниил Камлашев в прессинге отобрал игровой снаряд и прицельно пробил. К сожалению для гостей, на месте оказался вратарь Антон Шитов, который своим сейвом отвёл угрозу.
 На 73-й минуте «Ротор» получил право на штрафной. С левого фланга навесил Камлашев в штрафную, где верховую борьбу выиграл капитан Алексей Шумских и переправил мяч в сторону ворот, но не в сетку с нужной стороны.  В концовке встречи оба коллектива хотели победить, однако забить никому из соперников в итоге было не суждено.
Таким образом, «Ротор» во второй раз подряд сыграл вничью и набрал два очка в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Алексея Стукалова сыграют с «Уфой» на Волгоград Арене 30 июля. Начало в 18-00.
Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com

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