В Волгограде насмерть разбился 28-летний мотоциклист









Смертельная авария произошла ночью на проспекте Жукова в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в 00:15 водитель мотоцикла врезался в световую опору.

ДТП произошло напротив дома №5. Сообщается, что от полученных травм 28-летний мотоциклист скончался на месте происшествия до прибытия врачей скорой помощи. Обстоятельства ночного происшествия выясняются.

В социальных сетях волгоградцы делятся различными версиями случившегося. Одни пишут, что мотоциклист якобы пытался скрыться от сотрудников ДСП и влетел в столб. Другие утверждают, что никакой погони не было, просто водитель мотоцикла мчался по проспекту с огромной скоростью.