Происшествия

В Волгограде насмерть разбился 28-летний мотоциклист

Происшествия 23.07.2023 10:43
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23.07.2023 10:43



Смертельная авария произошла ночью на проспекте Жукова в Волгограде. Как сообщили V102.RU  в ГУ МВД России по региону, в 00:15 водитель мотоцикла врезался в световую опору.
ДТП произошло напротив дома №5. Сообщается, что от полученных травм 28-летний мотоциклист скончался на месте происшествия до прибытия врачей скорой помощи. Обстоятельства ночного происшествия выясняются.
В социальных сетях волгоградцы делятся различными версиями случившегося. Одни пишут, что мотоциклист якобы пытался скрыться от сотрудников ДСП и влетел в столб. Другие утверждают, что никакой погони не было, просто водитель мотоцикла мчался по проспекту с огромной скоростью.

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