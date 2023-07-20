



Исторического максимума в России достиг показатель раскрываемости убийств и покушений на убийство. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом 20 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на редакционный запрос озвучили региональные итоги за первое полугодие.

– Анализ состояния преступности в Российской Федерации показывает, что органы внутренних дел уверенно контролируют оперативную обстановку в стране, – говорится в официальном сообщении Волк. – Несмотря на существенный некомплект личного состава, подразделения МВД России решают поставленные задачи по защите прав и законных интересов граждан, укреплению правопорядка, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений.

По данным, озвученным Ириной Волк, в январе-июне 2023 года в целом по стране было зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%.





– Количество преступных деяний против личности сократилось на 7,1%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 5,2%, изнасилований и покушений на изнасилование – на 9,6%, – заявила официальный представитель министерства. – Меньше стало преступлений против собственности, в том числе разбоев – на 11,7%, грабежей – на 25%, краж – на 17,6%, в том числе автомобилей – на 25,2%, квартирных краж – на 28,5%, угонов транспортных средств – на 8,8%. Количество деяний, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, снизилось на 4,3%.

Раскрываемость убийств и покушений на убийство составила в России 99%. В стране раскрывается более 90% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж, ряда других составов.





Реже россияне стали совершать преступления в общественных местах: на 8,3% преступлений меньше, чем в первом полугодии 2022 года, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах – на 9,9%. Количество уличных разбоев сократилось на 14,2%, грабежей – на 27,1%, краж – на 27%, хулиганств – на 6,1%.

А вот преступлений, совершаемых в сети Интернет, стало в России больше на 27,9%. В органах в связи с этим, по сведениям Волк, формируются профильные подразделения с высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями.

– Преступлений прошлых лет в январе-июне 2023 года раскрыто на 5,4% больше, чем за 6 месяцев 2022 года. При этом 27,7% из них составляют тяжкие и особо тяжкие составы. Активно проводится профилактическая работа в подростковой среде. Количество уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, уменьшилось на 7,7%. На 8,6% сократилось количество криминальных посягательств, жертвами которых стали дети. На 4,3% снизилось количество преступлений, зарегистрированных на объектах транспортной инфраструктуры, – констатировала Ирина Волк.

Что касается незаконного оборота наркотиков, то с начала года в России полицейскими пресечено на 11,2% больше преступлений, чем за тот же период прошлого года. Изъято на территории страны свыше 12,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ.





– Число ДТП с участием нетрезвых водителей уменьшилось на 21,6%, количество погибших в них людей – на 37% и раненых – на 19,4%. За последние 10 лет убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%. В два раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, – сообщила официальный представитель МВД России.

Редакция ИА «Высота 102» запросила информацию об уровне преступности и раскрываемости в Волгоградской области в главке МВД. И вот какие данные нам предоставили по итогам первого полугодия:

Всего на территории региона зарегистрировано с начала 2023 года 16939 преступлений. Это на 11,1% меньше, чем за тот же период в 2022 году. В частности, отмечается снижение зарегистрированных хулиганств (-62,5%), убийств (-13%), краж (-26,4%), грабежей (-21,9%), разбойных нападений (-2,6%), изнасилований (-18,2%).

– В общественных местах в Волгоградской области с начала этого года совершено 4311 (-25%) преступлений, в том числе 2529 на улицах (-29,7%). Сократилось количество противоправных деяний, связанных с использованием оружия (-11,1%), – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Эффективность в раскрытии преступлений возросла в Волгоградской области, по официальным сведениям ГУ МВД России, на 2,2% (с 53% до 55,2%). Увеличилась раскрываемость хулиганств (с 84,6% до 100%), фактов незаконного завладения транспортом (с 73% до 90,7%), грабежей (с 67,9% до 73,5%), краж (с 37,7% до 45,3%), преступлений, совершенных с использованием ИТТ (с 21,6% до 29,9%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 59,9% до 64,4%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (с 84,5% до 87,4%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 98,3% до 99,1%), разбойных нападений (с 85,7% до 94,9%), убийств (с 97,9% до 100%).

– Раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований в Волгоградской области составляет 100%. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 51,3%, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 44,6%, – сообщили в главке полиции.

Сотрудниками ОВД на территории волгоградского региона с начала 2023 года выявлено 911 (+4,6%%) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В их числе 722 тяжких и особо тяжких состава (+8,9%), 351 совершенных в крупном (+15,1%) и 28 в особо крупном размере (стабильно), 583 связанных со сбытом наркотиков (+11%). Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято более 147 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

С начала текущего года в Волгоградской области на 20% увеличилось и число задокументированных сотрудниками полиции преступлений коррупционной направленности (588). На 42,3% увеличилось количество задокументированных противоправных деяний, совершенных против государственной власти, интересов государственной и муниципальных служб (390).