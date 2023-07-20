Волгоградец в кредит купил iPhone за 130 тысяч по фальшивому паспорту

Расследования 20.07.2023 21:40
0
20.07.2023 21:40
Полицейские вычислили мошенника, который приобрел в магазине в Ворошиловском районе Волгограда дорогой телефон, не собираясь за него рассчитываться. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратился представитель специализированного магазина по продаже сотовых телефонов и сообщил, что в начале апреля один из покупателей приобрел в кредит iPhone стоимостью свыше 130 тысяч рублей. Согласно предъявленному документу, мужчина являлся 40-летним жителем г. Клина Московской области.
Однако мужчина не стал платить по кредиту. У работников магазина возникли подозрения, что он является мошенником. Личность мужчины вскоре была установлена. Им оказался 42-летний волгоградец, который сознался в содеянном. Мужчина пояснил, что приобрел поддельный паспорт по объявлению в интернете. Фальшивый документ после покупки мобильного телефона он выбросил, а сам аппарат продал. Оперативники выяснили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело.
Ирина Волк заявила об исторической раскрываемости убийств в России. Как обстоят дела в Волгограде?20.07.2023 17:58
Расследования 20.07.2023 17:58
Зверски избитую в Волгограде 19-летнюю девушку отправили на лечение домой20.07.2023 16:23
Расследования 20.07.2023 16:23
Подозреваемого в убийстве подростка поместили в СИЗО в Волгоградской области20.07.2023 15:56
Расследования 20.07.2023 15:56
В Волгоград поступило 14 новых мусоровозов. Ожидается поставка ломовозов и самосвалов20.07.2023 11:15
Расследования 20.07.2023 11:15
В колонии строгого режима №24 в Волгоградской области сменился начальник20.07.2023 10:49
Расследования 20.07.2023 10:49
Бастрыкину доложат о гибели 14-летнего подростка под Волгоградом20.07.2023 07:52
Расследования 20.07.2023 07:52
Стали известны подробности расстрела волгоградца Сергея Кадкина в Городище19.07.2023 18:17
Расследования 19.07.2023 18:17
Стали угрожать: опубликовано видео нападения зоозащитников на собачий приют в Волгограде19.07.2023 15:52
Расследования 19.07.2023 15:52
Полиция начала проверку после нападения неизвестных на собачий приют в Волгограде19.07.2023 14:14
Расследования 19.07.2023 14:14
В Волгограде теневой банкир заработал на клиентах 14 млн рублей18.07.2023 14:39
Расследования 18.07.2023 14:39
СКР организовал проверку по фактам нападения собак на детей под Волгоградом после публикации «Высоты 102»18.07.2023 12:06
Расследования 18.07.2023 12:06
Подозреваемого в гибели инспектора ДПС под Волгоградом отправили в СИЗО17.07.2023 17:43
Расследования 17.07.2023 17:43
Получали задания в Сети. В Волгограде задержали поджигателей домов и квартир должников: видео17.07.2023 11:37
Расследования 17.07.2023 11:37
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели полицейского в ДТП под Волгоградом16.07.2023 17:05
Расследования 16.07.2023 17:05
СК возбудил дело после гибели в ДТП инспектора в Волгоградской области15.07.2023 13:34
Расследования 15.07.2023 13:34