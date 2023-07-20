Расследования

Волгоградец в кредит купил iPhone за 130 тысяч по фальшивому паспорту

Расследования 20.07.2023 21:40
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20.07.2023 21:40


Полицейские вычислили мошенника, который приобрел в магазине в Ворошиловском районе Волгограда дорогой телефон, не собираясь за него рассчитываться. Как рассказали  V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратился представитель специализированного магазина по продаже сотовых телефонов и сообщил, что в начале апреля один из покупателей приобрел в кредит iPhone стоимостью свыше 130 тысяч рублей. Согласно предъявленному документу, мужчина являлся 40-летним жителем г. Клина Московской области. 
Однако мужчина не стал платить по кредиту. У работников магазина возникли подозрения, что он является мошенником. Личность мужчины вскоре была установлена. Им оказался 42-летний волгоградец, который сознался в содеянном. Мужчина пояснил, что приобрел поддельный паспорт по объявлению в интернете. Фальшивый документ после покупки мобильного телефона он выбросил, а сам аппарат продал. Оперативники выяснили, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело. 

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