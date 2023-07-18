На трассе Р-228 под Волгоградом столкнулись три транзитных автомобиля

Происшествия 18.07.2023 15:51
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18.07.2023 15:51
Полицейские разбираются в обстоятельствах массовой аварии, которая произошла сегодня, 18 июля, в 13-40 ч. на 561 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, на данном участке трассы в Дубовском районе столкнулись три транзитных автомобиля.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «ДАФ» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутным автомобилем «Рено Логан». Тот, в свою очередь, врезался в попутный автомобиль «Хендэ». От удара «Рено» вылетел в кювет.
Медики оказали помощь водителю «Рено». К счастью, двое детей, которые ехали в этом автомобиле в качестве пассажиров, не пострадали. Они находились в детских креслах.
Движение по трассе осуществляется в штатном режиме.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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