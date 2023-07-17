В Волжском потушили загоревшуюся свалку шин

Происшествия 17.07.2023 17:18
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17.07.2023 17:18
В Волжском потушили пожар на предприятии ВО «Волтайр-Пром». Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, горела площадка сбора производственных отходов.
- На месте работают три пожарных расчета. Угрозы возгорания для соседних строений нет. Превышений ПДК не зафиксировано, - пояснили в мэрии.
Очевидцы сообщают, что горели старые шины.
Между тем, в ГУ МЧС Волгоградской области заявили о ликвидации пожара в 16-33 ч.
Фото Открытый Волжский VK.com
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