Под Волгоградом простились с погибшим в СВО 28-летним гранатометчиком

Общество 16.07.2023 10:17
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16.07.2023 10:17
В Волгоградской области простились с 28-летним мобилизованным Арстаном Истемисовым, который погиб 7 июля в ходе специальной военной операции на территории Донецкой народной республики. Он был гранатометчиком мотострелкового батальона.
Как сообщил V102.RU глава Ленинского района Андрей Денисов, Арстан жил с мамой в поселке Коммунар. Сам он родом из Палласовского района.
- Хороший парень был, занимался спортом, активно участвовал в общественной жизни, - рассказал глава района.
Похоронили участника СВО 15 июля в Среднеахтубинском районе в поселке Максима Горького со всеми воинскими почестями.
Фото: «Боевое братство. Сталинград» / ВК
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