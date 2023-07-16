Под Волгоградом простились с погибшим в СВО 28-летним гранатометчиком





В Волгоградской области простились с 28-летним мобилизованным Арстаном Истемисовым, который погиб 7 июля в ходе специальной военной операции на территории Донецкой народной республики. Он был гранатометчиком мотострелкового батальона.

Как сообщил V102.RU глава Ленинского района Андрей Денисов, Арстан жил с мамой в поселке Коммунар. Сам он родом из Палласовского района.

- Хороший парень был, занимался спортом, активно участвовал в общественной жизни, - рассказал глава района.

Похоронили участника СВО 15 июля в Среднеахтубинском районе в поселке Максима Горького со всеми воинскими почестями.

Фото: «Боевое братство. Сталинград» / ВК