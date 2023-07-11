Автобус и иномарка столкнулись в ДТП на встречке в Волгограде

Происшествия 11.07.2023 18:17
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11.07.2023 18:17
Столкновение пассажирского автобуса с иномаркой, которая выскочила на встречную полосу, произошло в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, на место происшествия выехали экипажи ГИБДД и медики.
На данный момент известно, что 49-летний водитель Kia Cerato выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Волгобас». Авария произошла примерно в 16-30 напротив дома №116/472 по ул. Шурухина.
- По предварительной информации, в госпитализации участники ДТП не нуждаются, - уточнили в главке.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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