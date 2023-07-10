Июльский дождь сбил волгоградское пекло - фоторепортаж ИА «Высота 102»

Общество 10.07.2023 20:17
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10.07.2023 20:17
Настоящим спасением от изматывающего зноя в Волгограде стал сегодняшний дождь, который сбил 40-градусную жару и дал возможность горожанам на время отключить кондиционеры и вдохнуть свежий воздух полной грудью, сообщает V102.RU.
До этого несколько дней, напомним, в городе нещадно палило солнце. Этого не выдерживали ни люди, ни техника. Информационные табло в Волгограде отказывались работать, показывая температуру +50.
О том, что погода в скором времени изменится и дышать станет легче, в выходные предупредило Волгоградское ЦГМС. Синоптики пообещали в регионе похолодание до + 14 °С, штормовой ветер, град и сильные дожди с грозами. Некоторые горожане подготовились к непогоде и вооружились зонтиками. Те, кого осадки застали врасплох, спасались под навесами на остановках или надевали на голову пакеты.
В Волгограде после дождя температура упала до комфортных +24 градусов. В городе обошлось без града и штормового ветра.
Под легким июльским дождем за горожанами наблюдал фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин.
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