Июльский дождь сбил волгоградское пекло - фоторепортаж ИА «Высота 102»









Настоящим спасением от изматывающего зноя в Волгограде стал сегодняшний дождь, который сбил 40-градусную жару и дал возможность горожанам на время отключить кондиционеры и вдохнуть свежий воздух полной грудью, сообщает V102.RU.













До этого несколько дней, напомним, в городе нещадно палило солнце. Этого не выдерживали ни люди, ни техника. Информационные табло в Волгограде отказывались работать, показывая температуру +50.













О том, что погода в скором времени изменится и дышать станет легче, в выходные предупредило Волгоградское ЦГМС. Синоптики пообещали в регионе похолодание до + 14 °С, штормовой ветер, град и сильные дожди с грозами. Некоторые горожане подготовились к непогоде и вооружились зонтиками. Те, кого осадки застали врасплох, спасались под навесами на остановках или надевали на голову пакеты.













В Волгограде после дождя температура упала до комфортных +24 градусов. В городе обошлось без града и штормового ветра.

Под легким июльским дождем за горожанами наблюдал фотограф ИА «Высота 102» Павел Мирошкин.



















































