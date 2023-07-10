Происшествия

В Волгограде легковушка на мокрой дороге залетела под МАЗ: видео

Происшествия 10.07.2023 18:03
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10.07.2023 18:03


Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием легковушки и грузовика в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел сегодня, 10 июля, примерно в 13.30 на Третьей продольной. Авария попала на камеры видеонаблюдения. 



— По предварительным данным, возле поселка Водстрой 65-летний водитель за рулем автомашины LADA Priora напротив строения №3/4 по улице Костюченко поетрял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем МАЗ, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 


По уточненным данным областного главка МВД, в результате аварии водитель LADA Priora получил травмы и был доставлен в медучреждение. На месте происшествия работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа. 


Сотрудники ГАИ предупреждают автолюбителей, что при дожде видимость на дороге снижается, асфальт становится скользким — это в свою очередь приводит к снижению сцепления шин с дорожным покрытием. Водителям порекомендовали соблюдать дистанцию, выбирать скоростной режим, исключить резкие маневры и торможения. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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