В Волгограде легковушка на мокрой дороге залетела под МАЗ: видео

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием легковушки и грузовика в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел сегодня, 10 июля, примерно в 13.30 на Третьей продольной. Авария попала на камеры видеонаблюдения.





— По предварительным данным, возле поселка Водстрой 65-летний водитель за рулем автомашины LADA Priora напротив строения №3/4 по улице Костюченко поетрял управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем МАЗ, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





По уточненным данным областного главка МВД, в результате аварии водитель LADA Priora получил травмы и был доставлен в медучреждение. На месте происшествия работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа.





Сотрудники ГАИ предупреждают автолюбителей, что при дожде видимость на дороге снижается, асфальт становится скользким — это в свою очередь приводит к снижению сцепления шин с дорожным покрытием. Водителям порекомендовали соблюдать дистанцию, выбирать скоростной режим, исключить резкие маневры и торможения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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