В Волгограде фиктивную сделку в 10 млн рублей обратили в доход государства





Почти 10 миллионов рублей взыскал в доход государства суд Дзержинского района Волгограда с участников фиктивной сделки в рамках соблюдения требований законодательства о легализации доходов, сообщает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, участники сделки и заверявший её нотариус обжаловали решение, но апелляционная инстанция снизила сумму с 10 миллионов до 9 977 086 рублей, а в остальной части решение не поменяла.

Установлено, что 6 декабря 2019 года между гражданкой Портновой и ООО «Вектор» в лице единственного учредителя и директора организации Филиппова был заключен договор займа. На нем была совершена исполнительная надпись нотариусом, в связи с чем с ООО «Вектор» подлежала взысканию задолженность в размере порядка 10 миллионов рублей.

При этом фактически Портнова при заключении этого договора не преследовала цели вступления в какие-либо правоотношения с контрагентом, формально подписала договор в связи с предложением ранее неизвестного ей лица.

В сентябре 2021 года участник этой сделки – директор ООО «Вектор» Филиппов был осужден мировым судьей судебного участка №136 Волгоградской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Также выяснилось, что ООО «Вектор» было зарегистрировано в налоговом органе 11 сентября 2019 года, то есть незадолго до оспариваемого договора займа. Через год эту организацию исключили из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью сведений, предоставленных для регистрации юридического лица. Доказательств наличия у Портновой и Филиппова указанных денег, впоследствии зачисленных ООО «Вектор» и переведенных на счет Портновой, сторонами сделки не представлено.

- Таким образом, заключенный между сторонами договор займа имел признаки фиктивной сделки, - сказала Черединина.

В Дзержинский районный суд было предъявлено исковое заявление о признании договора займа недействительным и взыскании в доход государства с Портновой и Филиппова суммы этой сделки. Требования прокурора были удовлетворены, но решение суда обжаловали участники сделки. В настоящее время решение вступило в законную силу.



