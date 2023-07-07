Выезд бригады скорой помощи на очередной вызов завершился в Волгограде потасовкой с пациентом. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина напал на фельдшера. Об этом сообщили 7 июля в ГБУЗ «КССМП».

– Во время транспортировки пациент в состоянии сильного алкогольного опьянения, нецензурно бранясь, напал на фельдшера подстанции №8 Волгограда, – рассказали медики. – Медработник смог нажать тревожную кнопку, которой оснащены автомобили скорой помощи, и вызвать полицию.

В итоге пациент скорой до больницы так и не доехал. По информации работников скорой помощи, дебошира забрали в отделение полиции.

– До момента нападения состояние пациента оценивалось как удовлетворительное. Благодаря оперативно принятым решениям бригада медиков не пострадала, – уточняют на станции скорой помощи.