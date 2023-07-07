Фура разворотила трактор под Волгоградом. Момент ДТП попал на видео

В Городищенском районе Волгоградской области 7 июля грузовой автомобиль смял трактор на федеральной трассе. По информации полицейских, водитель трактора чудом остался жив. Момент столкновения попал на запись регистратора, находившегося в попутной машине.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение произошло на 937-м километр ФАД Р-22 «Каспий».
– По предварительным данным, в 06.23 21-летний водитель Volvo с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся трактором «Беларус-82.1», – рассказали в пресс-службе Главка. – В результате ДТП 36-летний водитель трактора с травмой головы доставлен в больницу.
На место аварии выезжал экипаж Отдельного батальона ДПС областной Госавтоинспекции.
– Последствия ДТП ликвидированы. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме, – уточняют полицейские.