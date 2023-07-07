В Волгоградской области на предстоящих выходных в небо поднимут беспилотники, а по районам будет колесить большое количество техники. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, волгоградцев просят сохранять спокойствие.

— В связи с введением на территории Волгоградской области особого противопожарного режима 8 и 9 июля 2023 года во всех муниципальных районах региона пройдут масштабные профилактические рейды, — пояснили информагентству в областном главке МЧС.

В состав наземных оперативных групп войдут спасатели, представили местных органов власти, сотрудники противопожарной службы региона, полиции и лесничие. Помощь сотрудникам на земле будут оказывать квадрокоптеры, которые будут мониторить ситуацию с воздуха.

Напомним, что с 5 июля в Волгоградской области действует особый противопожарный режим. Для граждан и организаций ужесточаются требования пожарной безопасности, за нарушение которых предусмотрены штрафы. Что теперь категорически запрещено делать в Волгоградском регионе — в отдельном материале «Высоты 102». Тем временем синоптики прогнозируют в ближайшие три дня повышение дневной температуры до +42 °С. При этом местами порывы ветра будут составлять до 18 м/с.

Фото: архив ИА «Высота 102»