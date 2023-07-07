Общество

Поднимут в небо беспилотники: ГУ МЧС объявило о массовых рейдах в Волгоградской области

Общество 07.07.2023 09:25
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07.07.2023 09:25


В Волгоградской области на предстоящих выходных в небо поднимут беспилотники, а по районам будет колесить большое количество техники. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, волгоградцев просят сохранять спокойствие. 

— В связи с введением  на территории Волгоградской области особого противопожарного режима 8 и 9 июля 2023 года во всех муниципальных районах региона пройдут масштабные профилактические  рейды, — пояснили информагентству в областном главке МЧС. 

В состав наземных оперативных групп войдут спасатели, представили местных органов власти, сотрудники  противопожарной службы региона, полиции и лесничие. Помощь сотрудникам на земле будут оказывать квадрокоптеры, которые будут мониторить ситуацию с воздуха. 

Напомним, что с 5 июля в Волгоградской области действует особый противопожарный режим. Для граждан и организаций ужесточаются требования пожарной безопасности, за нарушение которых предусмотрены штрафы. Что теперь категорически запрещено делать в Волгоградском регионе — в отдельном материале «Высоты 102». Тем временем синоптики прогнозируют в ближайшие три дня повышение дневной температуры до +42 °С. При этом местами порывы ветра будут составлять до 18 м/с. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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