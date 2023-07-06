МЧС: в Волгоградской области с 7 по 10 июля ожидается до +42 градусов

ГУ МЧС России по Волгоградской области 6 июля выпустило экстренное предупреждение о сильной жаре. Так, по сведениям спасателей, ссылающихся на прогноз Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах Волгоградской области с 7 по 9 июля включительно ожидается до +42 градусов в тени.

– В дневные часы 7, 8 и 9 июля в отдельных южных и в отдельных восточных районах Волгоградской области ожидается сильная жара от +40 до +42 градусов, – сообщили в региональном главке МЧС России. – В связи с неблагоприятным температурным режимом жителям Волгоградской области следует помнить о мерах безопасности. В жару стоит неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и помнить, что ваше здоровье также подвергается риску.

Спасатели рекомендуют волгоградцам оставаться в помещениях и без нужды не выходить на улицу в дневное время – с 12.00 до 16.00.

– Проветривайте помещения и дополнительно включайте вентиляторы или кондиционеры. Если вам приходится работать на воздухе, помните, что во избежание перегрева работать непрерывно при температуре воздуха +35 градусов можно только 15-20 минут, дальше нужно обязательно отдохнуть не менее 10-12 минут. При этом допустимая суммарная продолжительность работы на открытом воздухе в условиях жаркой погоды не должна превышать 1,5-2 часов, если вы не используете специальную защитную одежду и 4-5 часов, если используете, – рекомендуют в ГУ МЧС России по Волгоградской области.