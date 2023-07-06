За полгода волгоградцы заплатили 61,2 млрд рублей налогов









В консолидированный бюджет Волгоградской области за шесть месяцев текущего года поступило 61,2 миллиарда рублей. Как сообщили V102.RU в УФНС России по региону, темп роста администрируемых налоговых платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 111,1%.

Региональный бюджет пополнился преимущество за счет налогов на прибыль и имущество организаций, налога на доходы физических лиц, акцизы по подакцизным товарам и УСН. По всем показателям отмечен рост поступлений.

Самый большой вклад в казну региона обеспечили налог на прибыль - 21,5 миллиарда рублей и налог на доходы физических лиц - 19 миллиардов с темпом роста 113,5% и 112% соответственно.



