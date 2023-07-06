Экономика

За полгода волгоградцы заплатили 61,2 млрд рублей налогов

Экономика 06.07.2023 17:24
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06.07.2023 17:24



В консолидированный бюджет Волгоградской области за шесть месяцев текущего года поступило 61,2 миллиарда рублей. Как сообщили V102.RU в УФНС России по региону, темп роста администрируемых налоговых платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 111,1%. 
Региональный бюджет пополнился преимущество за счет налогов на прибыль и имущество организаций, налога на доходы физических лиц, акцизы по подакцизным товарам и УСН. По всем показателям отмечен рост поступлений. 
Самый большой вклад в казну региона обеспечили налог на прибыль - 21,5 миллиарда рублей и налог на доходы физических лиц - 19 миллиардов с темпом роста 113,5% и 112% соответственно.

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