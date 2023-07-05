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Андрей Бочаров проводит рабочий день в подшефном районе ЛНР

Главное 05.07.2023 13:09
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05.07.2023 13:09


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 5 июля, утром отправился в Станично-Луганский район Луганской Народной Республики. Там, сообщает ИА «Высота 102», глава региона проведет ряд встреч, в ходе которых стороны обсудят восстановление социально значимых объектов и задачи дальнейшего социально-экономического развития территорий. 

Так, к обеду этого дня Андрей Бочаров побывал уже на территории Станично-Луганского краеведческого музея, который в этом году отмечает 35-летие со дня основания. Здесь уже стартовало комплексное восстановление, в ходе которого предполагается обновление фасада здания, внутренних помещений, дооснащение. Экспертный контроль осуществляет московский Государственный исторический музей. Предполагается, что после открытия в музее один из залов посвятят истории СВО. 


Повышение доступности услуг, совершенствование работы учреждений соцсферы, восстановление дорожного хозяйства и благоустройство губернатор Волгоградской области обсудил с представителями подшефного района уже на другой площадке – в МФЦ. 


Напомним, что в 2023 году Минстроем России одним из приоритетных был обозначен вопрос организации и налаживания работы многофункциональных центров на подшефных территориях. Волгоградская область эту задачу выполнила одной из первых – МФЦ с 9-ю окнами обслуживания открыт для жителей Станично-Луганского района в одном из муниципальных зданий 25 января.  Как сообщил сегодня Бочаров, в скором времени здание, в котором также располагаются соцслужбы, перейдет в полное распоряжение Центра. 


Мы работаем, чтобы у вас наладилась мирная жизнь, — сказал Андрей Бочаров на встрече с сотрудниками МФЦ  и жителями района. – Часть этого здания занимают соцслужбы, часть – МФЦ. Люди стеснены. Исходя из этого мы приняли решение о переносе соцслужб в отдельное здание. До конца года Центр социальной поддержки будет введён в эксплуатацию. А здесь останется только МФЦ.

В скором времени у жителей подшефного района появится возможность сдавать 200 видов анализов по ОМС при поддержке Волгоградской ЦКДЛ. Оснащенная самым передовым оборудованием государственная лабораторная служба Волгоградской области обслуживает все учреждения здравоохранения региона. 


Так, в Станично-Луганской ЦРБ и Петровской больнице уже создана и оснащена необходимым оборудованием инфраструктура приема и первичной обработки биоматериалов, местные специалисты обучены волгоградцами работе с современными вакуумными системами взятия крови и программным обеспечением. За две недели работы лаборатории в общей сложности уже проведены 943 анализа.  

Это первый и единственный в ЛНР диагностический комплекс такого плана. Он поможет медработникам более качественно лечить людей, – отметил Андрей Бочаров.



В ходе рабочей поездки на подшефную территорию Андрей Бочаров оценил и результаты дорожных работ. В  поселке Ольховоес населением около 3000 человек сегодня завершается восстановление покрытия на четырех улицах – приведение в порядок почти 5 км дорог позволит нормализовать автобусное движение и будет способствовать обеспечению транспортной доступности населенного пункта.  


Руководство Станично-Луганского района познакомило Андрея Бочарова с планами по благоустройству Центральной площади в станице Луганской. В утверждении концепции благоустройства, отметим, принимали участие волгоградские архитекторы и строители, а также местные власти и общественники. 

Аналогов проекту на новых территориях нет, – сделал акцент волгоградский губернатор. – Мы рассчитываем, что наша фантастическая идея будет реализована и станет основополагающей для развития района. Задача до сентября в полном объёме завершить проектирование. Реализация проекта стартует в 2024 году.

Все планы, которые мы определили с главой ЛНР Леонидом Пасечником, обеспечены финансовыми ресурсами, выполняются с высоким качеством в соответствии со сроками. И сами жители это видят, – подчеркнул Андрей Бочаров на встрече с активом района. — Мы определяем дальнейшие задачи, связанные с развитием Станично-Луганского района и всей ЛНР. Объекты, которые мы обсуждали, важны для всех жителей.

Напомним, Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР в июне 2022 года. В первоочередную программу восстановления мирной жизни вошли 62 объекта – работы на них завершены. В 2023 году волгоградские специалисты задействованы ещё на 65 объектах — часть из них сдана в эксплуатацию досрочно. Для оперативного решения всех возникающих вопросов в ЛНР действует представительство Волгоградской области.

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