Происшествия

Трассу под Волгоградом завалило стройматериалами и монтажной пеной в ДТП

Происшествия 04.07.2023 21:50
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04.07.2023 21:50


Два грузовых автомобиля столкнулись сегодня, 4 июля, в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, на 940 км автодороги Р-22 «Каспий» водитель автофургона не выдержал боковой интервал и столкнулся с «КамАЗом», стоявшим на обочине.

- От столкновения на проезжую часть из фургона произошло падение груза - стройматериалов и монтажной пены, автомобиль съехал в кювет. Пострадавших нет, - сообщили в главке.

ДТП произошло в 16.10. В настоящее время последствия аварии ликвидированы. Движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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