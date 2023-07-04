



Два грузовых автомобиля столкнулись сегодня, 4 июля, в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, на 940 км автодороги Р-22 «Каспий» водитель автофургона не выдержал боковой интервал и столкнулся с «КамАЗом», стоявшим на обочине.





- От столкновения на проезжую часть из фургона произошло падение груза - стройматериалов и монтажной пены, автомобиль съехал в кювет. Пострадавших нет, - сообщили в главке.





ДТП произошло в 16.10. В настоящее время последствия аварии ликвидированы. Движение на данном участке автодороги осуществляется в штатном режиме.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



