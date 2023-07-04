Под Волгоградом водитель едва не сгорел в перевернувшейся иномарке





Иномарка загорелась на автодороге в Жирновском районе Волгоградской области после ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 1 км автодороги «с. Бородачи – р.п. Красный Яр».

По предварительной информации, 38-летний водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. После этого автомобиль, в котором замкнуло электропроводку, загорелся. Водителя доставили с места происшествия в больницу.



