Под Волгоградом водитель едва не сгорел в перевернувшейся иномарке

Происшествия 04.07.2023 09:46
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04.07.2023 09:46
Иномарка загорелась на автодороге в Жирновском районе Волгоградской области после ДТП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла на 1 км автодороги «с. Бородачи – р.п. Красный Яр».
По предварительной информации, 38-летний водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. После этого автомобиль, в котором замкнуло электропроводку, загорелся. Водителя доставили с места происшествия в больницу.
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