Расследования

Замешанного в деле о взятке судье волгоградского адвоката Рыбакова отправили в колонию

Расследования 03.07.2023 11:14
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03.07.2023 11:14


В Волгограде адвоката Адвокатской палаты Волгоградской области Роман Рыбаков получил четыре года колонии по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК России – посредничество во взяточничестве в крупном размере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Волгоградской области, взятку в размере миллиона рублей Рыбаков намеревался передать судье районного суда. В момент передачи денег адвокат был задержан оперативниками. 

– В 2022 году сотрудниками УФСБ была получена информация о том, что в производстве районного суда Волгоградской области находилось гражданское дело по иску физического лица к одному из ООО о взыскании задолженности по договору займа в сумму 10 млн рублей и процент за использование займа, – сообщили обстоятельства дела в пресс-службе волгоградского управления ФСБ России. – В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что за положительное вынесение решения по указанному делу в пользу физлица Рыбаков должен был передать денежные средства в районный суд. При получении денег противоправная деятельность адвоката была пресечена сотрудниками УФСБ.

Уголовное дело в отношении Рыбакова расследовали в СУ СК России по Волгоградской области. Вину в преступлении адвокат не признал. 

– Приговором Дзержинского районного суда Волгограда Рыбакову назначено 4 года колонии общего режима. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, обвиняемый обжаловал его в апелляционном порядке. Однако Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменений приговор первой инстанции, – уточняют в региональном УФСБ России. 

Сообщается, что приговор уже вступил в законную силу. 

Как стало известно ИА «Высота 102», миллион рублей Рыбаков намеревался передать судье Иловлинского районного суда. 

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