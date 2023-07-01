Суд в Волгограде арестовал на 15 суток парочку за секс на Аллее Героев

Происшествия 01.07.2023 13:14
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01.07.2023 13:14
Центральный суд Волгограда сегодня, 1 июля, привлек к административной ответственности мужчину и женщину, которые занимались накануне сексом на Аллее Героев. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, 48-летняя женщина и 38-летний мужчина проведут в изоляции от общества, которого они совсем не стеснялись, 15 суток за мелкое хулиганство.В главке пояснили, что за непристойным занятием парочку застукали прохожие, которые сообщили о происходящем в полицию. Мужчину и женщину задержали и доставили в отдел полиции. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителей общественного порядка был составлен административный протокол.
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