Волгоградца осудили на 6 лет за угрозу взорвать отдел полиции

Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя Валентина Новикова. Как сообщает V102.RU, мужчину признали виновным в лжеминировании отдела полиции № 2 и угрозах расправы над сотрудниками МВД.

— В суде Валентин Н. полностью признал вину в обоих инкриминируемых ему деяниях, в содеянном раскаялся. Приговором Краснооктябрьского районного суда Волгограда от 27 июня 2023 года он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), — пояснили информагентству в районном суде. — Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и один месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В судебном следствии установлено, что 27 марта 2023 года 47-летний Валентин Н., будучи нетрезвым, сообщил оператору службы «112» ГКУ «Центр Управления и Связи» о готовящемся взрыве в отделении полиции № 2 УМВД России по Волгограду, расположенному по улице Капитана Тряскина, 11. Угроза оказалась ложной.

Помимо этого, в этот же день волгоградец буянил в общественном месте и грозил расправой, пытавшимся урезонить дебошира полицейским. Сотрудников МВД лжеминер поливал отборной бранью.

Фото: архив ИА «Высота 102»

Читайте также:

Волжский горсуд огласил приговор иностранцу, заминировавшему ТЦ «ВОЛГАМОЛЛ»

«На лицо — две полосы». Волгоградцу суд дал 8,5 лет «строгача» за поджог здания УФСБ