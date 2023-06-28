Расследования

«Что делаешь здесь?»: двое волгоградцев осуждены за сбыт пистолета ПМ с глушителем

Расследования 28.06.2023 09:40
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28.06.2023 09:40


В Волгограде осуждены двое местных жителей за сбыт пистолета ПМ с глушителем и боеприпасов. Как сообщает V102.RU, одному из злоумышленников суд ужесточил наказание. 



— В 2022 году сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли противоправную деятельность жителей Волгограда, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей                            и боеприпасов, — пояснили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — СУ СКР по Волгоградской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 и п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ. 

Уточняется, что фигурантов дела задержали с поличным в ходе ОРМ. Мужчины явно не ожидали, что их криминальная карьера закончится так бесславно.  

— Что делаешь здесь? 

— Пришел оружие поменять. 

— Какое оружие? 

— Пистолет.

— Боевой? 

— Да. 

Сообщается, что в марте 2023 года Советский районный суд Волгограда вынес обвиняемым приговор.  

— Ткачеву А.Е назначено наказание в виде восьми лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штраф в размере 100 000 рублей, Ткачеву В.А. — четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима, — добавили в пресс-службе регионального УФСБ. 

Однако фигуранты дела подали жалобу на приговор. В свою очередь Волгоградский областной суд приговорил Ткачева В.А. к четырем годам и одному месяцу с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В остальном приговор оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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