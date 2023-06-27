Происшествия

«Чуть не снес пешеходов»: в центре Волгограда в массовом ДТП пострадали двое

Происшествия 27.06.2023 08:16
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27.06.2023 08:16




В Центральном районе Волгограда накануне, 26 июня,  произошла авария с участием трех автомобилей, в которой пострадали два человека. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 23-09 ч. «Киа К5» под управлением 50-летнего водители на перекрестке проспекта Ленина и улицы Краснознаменской при повороте налево врезалась в ехавший по проспекту «Мерседес», за рулем которого находился 21-летний парень. 
«Мерседес» от удара вылетел на встречную полосу и задел по касательной автомобиль «Мазда». В ДТП пострадали пассажирки «Киа К5» - женщина и 14-летняя девочка. Пешеходы, которые в это время переходили дорогу, не пострадали лишь чудом.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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