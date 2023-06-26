В Волгограде отремонтируют пострадавший от взрыва дом на Титова

Экспертиза подтвердила возможность сохранения пострадавшего от пожара дома №9 по ул. Титова в Краснооктябрьском районе. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, средства на восстановительные работы и приведение здания в надлежащее состояние будут выделены из резервного фонда.

В ближайшее время представители муниципалитета встретятся с жильцами дома на общем собрании собственников, чтобы объяснить порядок действий властей, пообещали в мэрии.

Напомним, как сообщало V102.RU спустя два месяца после взрыва и пожара в многоквартирном доме, жители двух подъездов не могут вернуться в свои квартиры. Некоторые из выселенных жильцов воспользовались маневренным фондом, но большинство обосновалось у своих родственников или сняли жилье. Люди возмущались, что пребывают в неведении по поводу судьбы дома – признают ли его пригодным для проживания или жителей будут расселять. При этом до сих пор окна пострадавших квартир закрыты фанерой, а вход в подъезды опечатан.

В мэрии тогда поясняли, что обследование дома на предмет целостности конструкций еще не закончено.