Федеральные новости

Росавтодор сообщил о снятии всех ограничений от 24 июня на трассах

Федеральные новости 25.06.2023 07:57
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25.06.2023 07:57


Введенные накануне ограничения на трассах в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской и Московской областях сняты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росавтодора. 

— Ограничения сняты, — цитирует ответ пресс-службы ведомства на запрос федерального СМИ V102.RU.

Напомним, что 24 июня на участках трасс А-280 (Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с ДНР), Р-119 (Липецкая область, населенный пункт Носелье), М-2 «Крым» (Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной (Московская область, город Серпухов)), А-135 (северный подъезд к Ростову-на-Дону от М-4 Дон), А-270 (трасса М-4 Дон — Новошахтинск — граница ЛНР), А-280 (Ростов-на-Дону — Таганрог — граница ДНР) и А-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский — граница ЛНР) сотрудниками ГИБДД было закрыто движение автотранспорта.  

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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