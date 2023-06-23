В Волгограде мужчине обожгло голову от закипевшего радиатора

В больницу Волгограда доставлен 66-летний мужчина с ожогами головы и рук. Как стало известно V102.RU от собственного источника, волгоградец получил ожоги от закипевшего радиатора автомобиля.

— У машины закипел радиатор. Пенсионер решил открутить крышку, посмотреть, что там и его ошпарила выплеснувшаяся жидкость, — рассказал источник. — С ожогами головы и верхних конечностей его увезли в больницу.

Известно, что инцидент произошел накануне в Ворошиловском районе Волгограда в частном секторе по улице Линевской, 132.

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам «Высоты 102» сообщили, что пострадавшего доставили в больницу № 25.

— Мужчина госпитализирован в ожоговое отделение, — пояснили в облздраве. — Врачи оценивают состояние пациента как средней степени тяжести.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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