В редакцию V102.RU обратилась жительница Дубовки Волгоградской области. Женщина, представившаяся Ольгой, рассказала жуткую историю об издевательствах над алабаем, смерти щенят и угрозах от судимого соседа-живодера сжечь ее дом в отместку за спасение бедного животного.





— Рядом с нами многодетный отец Денис С. выкупил участок и привез туда в апреле собаку породы алабай по кличке Ханна. Сам он там не проживает. Сосед поставил на участке что-то типа будки и оставил пса на цепи якобы для охраны. Поначалу он приезжал, кормил ее, но потом это все резко прекратилось. Я стала замечать, мне все это видно из окна, что у Ханны не было воды, посуды. Я начала за ней ухаживать. Хозяин отсутствовал по нескольку дней. В очередной раз, когда он изволил появиться, я с ним поговорила, на что он мне ответил: «Моя собака. Как хочу, так и веду себя». Как я поняла, ему отдали ее из приюта. 18 июня Ханна ощенилась и ей стало совсем плохо. Истощенной собаке нечем было кормить малышей, она пыталась спасти щенят от солнца, вырыла им ямку, прятала, но они все погибли. Ханна сутки плакала над ними… Трупы так и остались лежать около нее. Мы стали бить тревогу, обзванивали хваленых волонтеров, зоозащитников, но многие волгоградские приюты просто нам отказали в помощи. Лишь один человек откликнулся, в Сети она обозначена как «Зоомама». Вчера за Ханной приехал мужчина, снял ее с цепи и увез в ветклинику в Волгоград.

По словам волгоградки, в тот же день вечером объявился сосед.

— Появился под вечер, увидел, что собаки нет и пошел в сторону моего дома. Сразу начал угрожать, грозился разбить окна, отравить моих собак и свести со мной счеты. Сказал, что не даст нам жизни. Мы записали его угрозы на аудио. Потом стал кричать, что заявит на нас в полицию, будто мы пробрались на его территорию и украли собаку. Совершенно неадекватный человек. Так и сказал мне: «Я вас прикончу». У него несколько судимостей в прошлом. Говорят, что он покалечил человека и кого-то обворовал, — резюмирует Ольга.

Женщина всерьез опасается, что свои угрозы Денис С. воплотит в жизнь.





Волонтер, откликнувшаяся на беду, разместила пост с подробностями чудовищного инцидента и спасении алабая.

— Эти сутки были непростыми. Весь вчерашний вечер и ночь мы усиленно пытались найти помощи для Алабая Ханны, хозяин которой превратил ее жизнь в ад, взяв в приюте 3 месяца назад. Напоминаю, мужчина держал несчастное животное на метровой цепи, привязанной к жалкому подобию будки, состоящей из дырявого поддона и куска профлиста. Она должна была охранять пустой участок, где сам хозяин не проживает. Ханне не давали ни еды, ни воды. Когда местные жители обнаружили ее, это был уже ходячий скелет, — пишет «Зоомама». — Мы максимально распространяли информацию о бедственном положении собачки и призывали местных волонтеров помочь в ее спасении. В итоге, волонтеры и приюты так и не откликнулись, но нашелся добрый человек, имя и пол которого я не могу разглашать, и освободил Ханну. Еще один человек в срочном порядке отвез ее в ветклинику, ведь состояние у Алабаечки довольно тяжелое, и ей требовалась помощь. Несмотря на то, что факт жестокого отношения со стороны хозяина налицо, он не растерялся и написал заявление на Ольгу — женщину, которая и рассказала об этой вопиющей ситуации. Он пытается обвинить ее в воровстве и незаконном проникновении. Более того, Ольге поступают серьезные угрозы с его стороны и даже обещания спалить дом. В общем, история еще не закончена. Будем следить за дальнейшим развитием событий, и держать вас в курсе. Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые поддерживали идею спасения Ханны и переживали вместе с нами, делали репосты записей о ней и верили в благополучный исход. Больше собачуле ничего не угрожает.

Теперь, как уточняет зооволонтер, главная задача — найти мученице Ханне по-настоящему доброго и любящего хозяина, который сможет залечить ее душевные раны и окружить любовью.

Ранее журналисты «Высоты 102» обратились в редакцию с жалобой на нового соседа. Местные жители рассказали, что с лоджии квартиранта почти каждую ночь доносится душераздирающий вой собак. Жильцы дома всерьез опасаются, что живут рядом с психопатом, который издевается над животными.

Видео: читатели информагентства

