Расследования

«Ханна сутки плакала»: судимый живодер угрожал сжечь дом волгоградки после освобождения алабая

Расследования 22.06.2023 10:00
0
22.06.2023 10:00


В редакцию V102.RU обратилась жительница Дубовки Волгоградской области. Женщина, представившаяся Ольгой, рассказала жуткую историю об издевательствах над алабаем, смерти щенят и угрозах от судимого соседа-живодера сжечь ее дом в отместку за спасение бедного животного. 



— Рядом с нами многодетный отец Денис С. выкупил участок и привез туда в апреле собаку породы алабай по кличке Ханна. Сам он там не проживает. Сосед поставил на участке что-то типа будки и оставил пса на цепи якобы для охраны. Поначалу он приезжал, кормил ее, но потом это все резко прекратилось. Я стала замечать, мне все это видно из окна, что у Ханны не было воды, посуды. Я начала за ней ухаживать. Хозяин отсутствовал по нескольку дней. В очередной раз, когда он изволил появиться, я с ним поговорила, на что он мне ответил: «Моя собака. Как хочу, так и веду себя». Как я поняла, ему отдали ее из приюта. 18 июня Ханна ощенилась и ей стало совсем плохо. Истощенной собаке нечем было кормить малышей, она пыталась спасти щенят от солнца, вырыла им ямку, прятала, но они все погибли. Ханна сутки плакала над ними… Трупы так и остались лежать около нее. Мы стали бить тревогу, обзванивали хваленых волонтеров, зоозащитников, но многие волгоградские приюты просто нам отказали в помощи. Лишь один человек откликнулся, в Сети она обозначена как «Зоомама». Вчера за Ханной приехал мужчина, снял ее с цепи и увез в ветклинику в Волгоград. 

По словам волгоградки, в тот же день вечером объявился сосед. 

— Появился под вечер, увидел, что собаки нет и пошел в сторону моего дома. Сразу начал угрожать, грозился разбить окна, отравить моих собак и свести со мной счеты. Сказал, что не даст нам жизни. Мы записали его угрозы на аудио. Потом стал кричать, что заявит на нас в полицию, будто мы пробрались на его территорию и украли собаку. Совершенно неадекватный человек. Так и сказал мне: «Я вас прикончу». У него несколько судимостей в прошлом. Говорят, что он покалечил человека и кого-то обворовал, — резюмирует Ольга.

Женщина всерьез опасается, что свои угрозы Денис С. воплотит в жизнь. 


Волонтер, откликнувшаяся на беду, разместила пост с подробностями чудовищного инцидента и спасении алабая. 

— Эти сутки были непростыми. Весь вчерашний вечер и ночь мы усиленно пытались найти помощи для Алабая Ханны, хозяин которой превратил ее жизнь в ад, взяв в приюте 3 месяца назад. Напоминаю, мужчина держал несчастное животное на метровой цепи, привязанной к жалкому подобию будки, состоящей из дырявого поддона и куска профлиста. Она должна была охранять пустой участок, где сам хозяин не проживает. Ханне не давали ни еды, ни воды. Когда местные жители обнаружили ее, это был уже ходячий скелет, — пишет «Зоомама». — Мы максимально распространяли информацию о бедственном положении собачки и призывали местных волонтеров помочь в ее спасении. В итоге, волонтеры и приюты так и не откликнулись, но нашелся добрый человек, имя и пол которого я не могу разглашать, и освободил Ханну. Еще один человек в срочном порядке отвез ее в ветклинику, ведь состояние у Алабаечки довольно тяжелое, и ей требовалась помощь. Несмотря на то, что факт жестокого отношения со стороны хозяина налицо, он не растерялся и написал заявление на Ольгу — женщину, которая и рассказала об этой вопиющей ситуации. Он пытается обвинить ее в воровстве и незаконном проникновении. Более того, Ольге поступают серьезные угрозы с его стороны и даже обещания спалить дом. В общем, история еще не закончена. Будем следить за дальнейшим развитием событий, и держать вас в курсе. Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые поддерживали идею спасения Ханны и переживали вместе с нами, делали репосты записей о ней и верили в благополучный исход. Больше собачуле ничего не угрожает.

Теперь, как уточняет зооволонтер, главная задача — найти мученице Ханне по-настоящему доброго и любящего хозяина, который сможет залечить ее душевные раны и окружить любовью. 

Ранее журналисты «Высоты 102» обратились в редакцию с жалобой на нового соседа. Местные жители рассказали, что с лоджии квартиранта почти каждую ночь доносится душераздирающий вой собак. Жильцы дома всерьез опасаются, что живут рядом с психопатом, который издевается над животными.  

Видео: читатели информагентства 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
22.06.2023 15:26
Расследования 22.06.2023 15:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2023 12:48
Расследования 22.06.2023 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2023 17:00
Расследования 21.06.2023 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2023 13:29
Расследования 21.06.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2023 12:08
Расследования 21.06.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2023 09:36
Расследования 21.06.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2023 09:13
Расследования 21.06.2023 09:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2023 08:53
Расследования 21.06.2023 08:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.06.2023 21:58
Расследования 20.06.2023 21:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.06.2023 19:52
Расследования 20.06.2023 19:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.06.2023 19:25
Расследования 20.06.2023 19:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.06.2023 15:50
Расследования 20.06.2023 15:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.06.2023 13:57
Расследования 20.06.2023 13:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.06.2023 13:50
Расследования 20.06.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.06.2023 13:06
Расследования 20.06.2023 13:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:26
Волгоградке грозит три года за клевету на полицейскогоСмотреть фотографии
15:22
Настоящие эмоции от гениального Пуччини в новом составе солистовСмотреть фотографии
14:48
Площадь пожара в промзоне Волжского увеличилась до 1200 квадратных метровСмотреть фотографии
14:29
Андрей Бочаров и гендиректор РЖД Олег Белозеров встретились в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:16
«Газель свалилась на бок»: в ДТП в Волгоградской области разбились три человекаСмотреть фотографии
13:31
Крупный пожар ликвидируют в промзоне города ВолжскогоСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде очевидец предотвратил убийство мужчины 18-летней девушкойСмотреть фотографии
12:27
ГК «Волгострой»: дома сданы, осталось несколько квартир, в том числе и с ремонтомСмотреть фотографии
12:25
МОК проверит Елену Исинбаеву на причастность к ВС РФСмотреть фотографии
11:17
В Камышине владельца суши-бара обвинили в отравлении посетителейСмотреть фотографии
11:16
Клиенты билайна берут с собой в дорогу гигабайтыСмотреть фотографии
10:27
«Может, остановитесь?»: волгоградцы возмущены продолжающимся ростом цен на бензинСмотреть фотографии
10:05
Как мгновенно (и даже ночью) отправить энергетикам показания счетчиковСмотреть фотографии
10:00
«Ханна сутки плакала»: судимый живодер угрожал сжечь дом волгоградки после освобождения алабаяСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Альфа-Банк открыл первый офис в МихайловкеСмотреть фотографии
09:25
Акция на Мамаевом кургане в Волгограде стала рекордной по массовости: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Корпорация «Красный Октябрь» выкупила активы метзавода в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:56
На Мамаевом кургане в Волгограде зажгли 2,5 тысячи свечей в канун Дня памяти и скорбиСмотреть фотографии
21:11
В Волгограде дальнобойщики ночью мылись за чужой счетСмотреть фотографии
20:06
В Волгограде назначили две дополнительные электрички в дни фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
19:43
К жителям волгоградской Венеции высадился экологический десантСмотреть фотографии
18:39
ДТП с автобусом в Волгограде сковало пробкой Астраханский мостСмотреть фотографии
18:02
В Волгоградской области скончался 14-летний подростокСмотреть фотографии
17:52
ПСБ в Волгограде присоединится к молодежному фестивалю #ТриЧетыреСмотреть фотографии
17:00
Пока родители спали. В Волгоградской области 5-летний мальчик погиб после игры с сестройСмотреть фотографии
16:16
Мэрию Волгограда обязали убрать ямы около трех школСмотреть фотографии
15:38
Стройку новой скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:26
В Волгоград приедет Диана Арбенина после отмененного концертаСмотреть фотографии
14:36
Волгоградские полицейские 21 июня зажгут свечи на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:34
Массовое шествие, спорт и трехчасовой концерт: программа фестиваля #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
 