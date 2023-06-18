«Будто режут»: жильцы высотки в центре Волгограда по ночам слышат душераздирающий вой

Жильцы дома 18Б по улице Дымченко в Центральном районе Волгограда обратились в редакцию информагентства с жалобами на нового соседа. Со слов волгоградцев, с лоджии квартиранта почти каждую ночь доносится душераздирающий вой собак. Местные жители всерьез опасаются, что живут рядом с психопатом, который издевается над животными.

— Мы не знаем, куда лучше обратиться. Этот парень появился здесь недавно. У нас вообще дружный двор, все друг друга знают, никогда ничего подобного не происходило. А тут, одну ночь слышим — вой, и такой жалобный, так скулит пес, будто режут. Доносилось все с лоджии этого товарища и продолжалось до утра. Сначала, подумали, мало ли, может на лоджию вывел, что-то случилось, всякое бывает. Но подобное повторилось еще раз и еще. Как-то мы увидели его с собаками, у него две хаски, подошли, спросили в чем дело, так он на нас посмотрел, будто убить хотел и сказал сквозь зубы: «За собой следите», — делятся жильцы высотки. — Потом мы видели его на улице, как он дергал собак за поводок очень грубо, пытался ударить, а вскоре одна из них куда-то исчезла.

Волгоградцы уточняют, что лай собаки они стали слышать намного чаще, чем раньше.

— Этот вой не дает никому покоя. В ночи слышно на весь квартал. Собака буквально разрывается. Вчера с позднего вечера началось и до самого обеда продолжалось. Такое ощущение, что он бросает собаку и уходит. Как вообще такое возможно, чтобы закрывать пса на всю ночь на лоджии? Он ведь живой, с ума там сходит один запертый.

По словам жильцов дома № 18Б, хозяин хаски — молодой человек — вроде как обучается в одном из вузов Волгограда.

— Кто-то говорит, что в медицинском, другие, что в юридическом. Он темный такой на внешность, национальность сложно определить. Сам по себе агрессивный. На контакт не идет. Вроде как квартирант. Снимает над юридической конторой, которая на первом этаже у нас. Мы даже не знаем, как его зовут. Он как тень перемещается. Никто из нас никогда не видел, как он заходит в подъезд или поднимается в квартиру. А что у него в голове? Сегодня собаку запирает, завтра — человека привяжет к батарее? Даже не знаем, куда с этим идти. В полицию? В прокуратуру? Тут к людям на вызов не всегда приезжают. Или к зоозащитникам лучше? Собаку очень жалко. Странно еще и то, что в доме рядом живут достаточно серьезные люди, в том числе, связанные с государственными структурами, но почему-то никого этот вой в ночи не смущает и не трогает, — говорят жители квартала. — Надеемся, что огласка в СМИ поможет привлечь внимание компетентных служб к нашей проблеме. Ведь собака — она ответить не может, как человек. Над ней, получается, можно издеваться безнаказанно?

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о бывшем заключенном, зарезавшем на глазах у детей бездомного пса, а в ЖК «Комарово» в Советском районе убили несколько уличных псов, которые совершенно не проявляли агрессии и были любимцами жильцов дома.

Видео: читатели информагентства

