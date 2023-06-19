Расследования

В Котово осудили экс-председателя ТСЖ за растрату денег жильцов

Расследования 19.06.2023 15:41
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19.06.2023 15:41


Бывший председатель «ТСЖ ул.Разина д.8» в городе Котово Волгоградской области осужден за присвоение и растрату вверенных ему денежных средств. Как сообщили V102.RU в Котовском районном суде Волгоградской области, мужчина, будучи руководителем ТСЖ,  с  11 февраля 2020 года по 5 февраля 2022 года снимал наличные с корпоративного счета ТСЖ и оставлял их себе. Также он использовал корпоративную банковскую карту при оплате товаров в Камышине и Петров Вале, которые он приобретал для себя. 
Всего, таким образом, мужчина потратил 177 тысяч 108 рублей 78 копеек из средств ТСЖ. 
Мужчину осудили за присвоение и растрату, совершенные лицом с использованием служебного положения, и назначили ему два года лишения свободы условно. Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности, наличие у него двоих малолетних детей. Кроме того, бывший председатель ТСЖ возместил причиненный ущерб, оформил явку с повинной, а также способствовал раскрытию преступления. 
Приговор в законную силу не вступил. 

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