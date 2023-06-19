В Волгоградской области учат сбивать из танков БПЛА

В Волгоградской области танки Т-90А сбивают «беспилотники» и «бронеавтомобили». Как сообщает V102.RU, именно такие цели учат поражать экипажи современных боевых машин.

— Танкисты мотострелкового соединения ЮВО выполняют комплексные упражнения стрельб штатным снарядом в рамках практических занятий на полигоне в Волгоградской области, — рассказали информагентству в пресс-службе Южного военного округа. — Экипажи осваивают современные танки Т-90А.

Уточняется, что наводчиков-операторов и командиров танков натаскивают в разведке и классификации целей, определении дальностей до них и очередности поражения.

— Танковые экипажи выполняют стрельбу из всех видов вооружения боевых машин различными способами — с ходу, с места, с короткими остановками, из укрытий, с совершением маневра на запасную позицию в дневное и ночное время суток, — добавили в пресс-службе округа.

Особое внимание уделяется отработке навыков по уничтожению внезапно появляющихся и движущихся мишеней. Для усложнения задачи военным увеличивают число целей и максимальную дальность до них с 2200 до 2500 метров.

— В ряд движущихся целей добавлены мишени типа «бронеавтомобиль», габариты которых соответствуют современным образцам легкобронированных автомобилей, и «беспилотный летательный аппарат», — поясняют в ЮВО.

Помимо этого, на танкодроме механиков-водителей учат преодолевать ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, косогоры, участки скоростной стрельбы, маневрирования и другие естественные и искусственные препятствия.

Перед практикой военнослужащие проходили теоретическую подготовку, а также тренировки по вождению и стрельбе из танков на современных компьютерных динамических тренажерах-симуляторах, способных имитировать погоду, время года и дня, а также создавать создавать единую для всех обучаемых виртуальную тактическую обстановку реального боя.

Фото: пресс-служба ЮВО

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