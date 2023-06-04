В Волгоградской области опасаются применения оружия массового поражения

В Волгоградской области проверили готовность военнослужащих соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа. Как сообщает V102.RU, с бойцами провели тренировку по защите от оружия массового поражения.

— По легенде поступило донесение о применении условным противником химического оружия, — пояснили в пресс-службе ЮВО. — Штатные расчеты РХБ защиты привели в состояние полной боевой готовности. Была поставлена задача выявить очаг «заражения», оценить уровень угрозы и передать информацию об обстановке по каналам связи.

Уточняется, что военные выполнили практические действия с расчетами РХБ разведки, в том числе с применением специальных разведывательных химических машин РХМ-6. В тренировке участвовали дежурные смены бойцов, что повысило оперативность принятия решений в условиях РХБ заражения.

Фото: Южный военный округ

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