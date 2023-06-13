Под Волгоградом начинаются стрельбы из гранатометов

Общество 13.06.2023 09:34
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13.06.2023 09:34
На общевойсковом полигоне в Волгоградской области начинаются учебные стрельбы гранатометчиков, сообщает V102.RU. По информации пресс-службы Южного военного округа, в них принимают участие порядка 100 военнослужащих.
В течение трех недель они будут обучаться навыкам ведения современного боя и разведки, ориентации в сложной тактической обстановке. Гранатометчикам предстоит уничтожить учебные мишени, имитирующие противника и его технику. Стрельбы пройдут из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17.
Военнослужащим также предстоит сдать зачеты по маскировке, корректировке огня и другим знаниям, необходимым для успешного ведения боя.
Фото: пресс-служба ЮВО
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