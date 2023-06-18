Общество

В трех районах Волгограда на новой неделе отключат горячую воду: список адресов

Общество 18.06.2023 15:41
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18.06.2023 15:41


Коммунальщики продолжают готовиться к новому отопительному сезону. Как сообщает V102.RU, плановые отключения горячей воды на новой неделе затронут жителей трех районов Волгограда.  

Публикуем полный список улиц на отключение: 

Тракторозаводский район

с 22 июня по 5 июля 

улица героев Тулы, 11, 13, 15, 17

улица Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31

улица Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14

улица Гидростроителей, 2, 6, 10

с 23 июня по 6 июля 

улица Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 

улица Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12 

улица Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития)

Центральный район 

с 19 по 30 июня 

улица Краснознаменская, 7

улица Ленина, 25

Ворошиловский район

с 20 июня по 3 июля 

улица Циолковского, 2

улица Калинина, 11

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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