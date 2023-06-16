В СВО погиб разведчик из Волгоградской области Александр Петренко

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Волгоградской области Александр Петренко. Как сообщает V102.RU, гибель военного подтвердили в администрации Камышина.

— Александр Юрьевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — сухо прокомментировали в мэрии Камышина. — Вечная память Герою!

При этом местные власти не приводят никаких сведений о биографии военного, его звании и обстоятельствах гибели.

Известно, что камышанин был профессиональным военным и имел государственные награды. Служил в подразделениях разведки.

Фото: личный архив Александра Петренко

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