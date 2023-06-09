В ходе проведения специальной военной операции погиб 36-летний мобилизованный из Волгоградской области Андрей Костин. Как сообщает V102.RU, похороны рядового пройдут в Дубовском районе.

— Ушел по частичной мобилизации одним из первых. Жил с родителями в селе Оленье. Жены и детей не было. Ездил работать в распределительный центр «Магнит» в Ерзовке, — рассказал информагентству глава Оленьевского сельского поселения Андрей Сучков. — В апреле ему исполнилось 36, а 6 июня он погиб.

По словам главы поселения, в воскресенье тело Андрея Костина привезут в Дубовку. Похороны пройдут в начале следующей недели в родном селе бойца.

Фото и коллаж: архив семьи / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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