В Волжском простились с 35-летним мобилизованным Александром Руденко

В Волгоградской области накануне проводили в последний путь 35-летнего рядового Александра Руденко. Как сообщает V102.RU, погибшего в спецоперации мобилизованного похоронили на новом кладбище Волжского.
— 2 июня героически погиб мой муж Руденко Александр. Спи спокойно, Душа моя, — написала в соцсетях вдова нашего земляка.
Известно, что отпевали бойца в часовне на старом кладбище города-спутника. До мобилизации Александр Руденко работал на одном из промышленных предприятий города-спутника.
Фото и коллаж: Александра Руденко/vk.com / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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