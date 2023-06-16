На Украине погиб 36-летний мобилизованный волгоградец Вадим Шеремет

В Волгоградской области сегодня, 16 июня, проводят в последний путь погибшего в ходе спецоперации мобилизованного Вадима Шеремета. Как сообщает V102.RU, церемония прощания пройдет в Камышине.

В администрации Камышина подтвердили факт гибели военного в зоне СВО. При этом местные власти не раскрывают подробности последнего боя нашего земляка. Родственники мобилизованного опубликовали в соцсетях памятный пост, указав, что Вадим Шеремет погиб 12 июня 2023 года.

Известно, что Вадим Шеремет отправился на фронт в ноябре прошлого года. В зоне СВО был медиком. Судя по постам погибшего военнослужащего, какое-то время он находился на Херсонском направлении.

Фото и коллаж: архив Вадима Шеремета / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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