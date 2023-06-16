В Волгоградской области место главы Петрова Вала Владимира Карпова, исчезнувшего после истории с потасовкой цыган, заняла Инна Друзина. Как сообщает V102.RU, ранее женщина работала в муниципальной конторе, ответственной за благоустройство и озеленение.

В администрации Камышинского района уточнили, что кандидатуру Инну Друзиной единогласно поддержали на заседании горсовета. Ранее в районной администрации сообщали, что Владимир Карпов сложил полномочия «в связи с переходом на другую работу».





На фото: экс-глава Петрова Вала Владимир Карпов

Такой решительный шаг, чиновник, находящийся на своем посту с октября 2021 года, сделал по собственному желанию. Инна Друзина после ухода Карпова временно исполняла обязанности главы городского поселения. До этого она трудилась в «МБУ Благоустройство и озеленение г. Петров Вал».

Напомним, что очевидцы рассказали журналистам «Высоты 102» о конфликте русских и цыган в Камышинском районе в середине апреля этого года. В ходе потасовки был поврежден автомобиль одного из участников стычки. Со слов жителей Петрова Вала, противостояние между местными и приезжими стало набирать обороты.

Фото: облкомтерполитики / администрация Камышинского района

