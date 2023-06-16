В Центральном районе Волгограда накануне примерно в 17.01 столкнулись две легковушки. Как сообщает V102.RU, один из автомобилей вылетел на встречку. Момент удара попал на камеры уличного видеонаблюдения.





— По предварительной информации, 18-летний водитель за рулем автомашины ВАЗ-2114 двигался по улице Рокоссовского со стороны улицы Кубинской в направлении улицы Землячки, где напротив дома № 100 по улице Рокоссовского потерял управление и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2104 под управлением 86-летнего водителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





В результате аварии, как уточнили в областном главке МВД, водитель ВАЗ-2104 получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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