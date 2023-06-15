В Волгограде сегодня, 15 июня, семьям погибших в ходе спецоперации мобилизованных и контрактников передали высокие государственные награды — ордена Мужества. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в бою, посмертно награждены 11 солдат и офицеров.

Указом президента России Владимира Путина посмертно удостоены наград:

— лейтенант Архипов Александр Александрович

— ефрейтор Марков Геннадий Сергеевич

— рядовой Гусейнов Магоммед Азад оглы

— рядовой Ника Сергей Григорьевич

— рядовой Назарян Мартин Гагикович

— рядовой Левшин Александр Владимирович

— рядовой Спесивцев Алексей Юрьевич

— рядовой Пиюков Денис Антонович

— рядовой Гусейнов Эльшад Юсифович

— рядовой Бурамбаев Евгений Пайзуллович

— рядовой Конопатов Александр Петрович

Самые близкие и родные собрались сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Родственники погибших бойцов нашли в себе силы рассказать о подвигах своих героев.

Вдова мобилизованного осенью прошлого года 48-летнего лейтенанта Александра Архипова еле сдерживает слезы. С ее слов, муж ушел на фронт по частичной мобилизации 21 сентября. В Дубовке он занимал должность главы РЭС. В зоне СВО стал командиром артиллерийской батареи.

— За плечами у мужа была только военная кафедра в сельскохозяйственном институте. У него даже отметка была в военном билете, что он не служил. Но он был настолько ответственный человек, что сразу пошел, не сомневаясь. Сказал, что, если нужно, то защитит Родину, — поделилась Наталья Архипова. — 4 января мы с ним разговаривали последний раз, он сказал, что все спокойно, они ждут, когда установится хорошая погода, и их куда-то должны отправить. А 5 января он погиб. При каких обстоятельствах — я до сих пор не знаю. Мне никто ничего не рассказывал. Единственное, что он находился на Донецком направлении.





У погибшего мобилизованного офицера остались двое детей.

Вдова рядового Александра Левшина — уроженца села Червленое Светлоярского района — рассказала корреспондентам V102.RU, что ее мужа мобилизовали в конце сентября. На передовой бывший сотрудник канатного завода стал старшим снайпером.





— Срочную службу муж проходил в ВДВ. Когда наступило время, он просто взял повестку и пошел. До частичной мобилизации работал в сфере технической безопасности. В зоне СВО был снайпером, как и в период срочной службы. Погиб 2 февраля 2023 года. Сослуживцы рассказывали, что Саша ушел на боевое задание вместе с напарником и попал под обстрел танка. У напарника контузия, а мой муж погиб. У нас трое детей, — говорит со слезами Елена Левшина.

Контрактник Мартин Назарян первый раз поехал на Донбасс в апреле 2022 года. Через два месяца вернулся в отпуск и снова отправился на передовую. Уроженец города Гюмри Республики Армения в последнее время жил в Камышине. Орден Мужества передали матери погибшего воина.

— Мартин с самого начала был на СВО. Его определили в состав боевого экипажа самоходной артиллерийской установки. Их там было пять человек. Он был наводчиком. 4 июля прошлого года сын последний раз со мной связался. Говорил, что все хорошо, — говорит полушепотом Армине Назарян. — Он не испугался. Сказал: «Мам, я пойду, как мои братья». Я ему ответила: «Иди сына, не бойся». Он пошел вперед и все, больше я его не видела и не слышала. В ходе боя их обстреляли «Хаймарсами» (американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, — Прим. ред.). Это произошло 6 июля. Их всех заживо сожгли.





Мартин служил в части в Камышине в звании рядового. Обзавестись семьей 21-летний военный так и не успел.

Родители рядового Дениса Пиюкова — уроженца Иловли Волгоградской области — рассказали, что их сын ушел в зону СВО стрелком по частичной мобилизации.

— Сын был там снайпером. Каждые два дня он выходил «работать» по противнику. 29 ноября ему исполнился 21 год, а 4 декабря прошлого года он погиб под Марьинкой, — делится отец военнослужащего Антон Пиюков. — Он на задания ходил с напарником. Их закидали минами.





Мать погибшего бойца добавляет, что сына мобилизовали 17 сентября.

— До этого он только из армии вернулся, из Владикавказа, служил там в войсках РХБЗ. Дома практически не побыл. Последний раз по видеосвязи мы с ним поговорили 3 декабря. А на следующий день сына не стало, — сдерживая слезы, вспоминает Наталья Пиюкова.

Евгений Бурамбаев родился в селе Верхняя Водянка Старополтавского района Волгоградской области. Со слов вдовы мобилизованного рядового, ее супруг был на фронте наводчиком и ценой своей жизни спас командира.

— У меня погибли мой муж и братишка. Они были мобилизованы, их отправили с работы. Муж трудился в администрации Гмелинского сельского поселения специалистом по молодежной политике, работал с несовершеннолетними детьми. Брат работал в Москве. Когда началась частичная мобилизация они были дома, братишка как раз приехал из столицы. У нас тут всем подряд выписывали повестки. Муж и брат ушли самые первые, — поделилась вдова погибшего бойца Улбасын Бурамбаева. — 9 февраля 2023 года мой муж погиб, спасая своего командира. Его вытаскивали из-под огня. Сначала мой братишка пошел, потом наш односельчанин, потом Женя. Командир живой остался. Они смогли вытащить его из окопа, по нему прилетело, он был ранен. Мой муж и брат погибли под огнем артиллерии.





У Евгения Бурамбаева остались трое детей.

Рядовой Александр Конопатов родился в поселке Заплавном Ленинского района Волгоградской области. На передовой был стрелком.

— Мужа мобилизовали 22 сентября. До этого он работал кладовщиком в магазине электроники. Срочную служил в разведке с 2006 по 2008 год, — вспоминает Мария Конопатова. — Когда пришла повестка, Саша сразу без раздумий пошел. Он сам туда бежал. Когда к нему на полигон приезжала, всегда говорил, что пойдет воевать, защищать нас. 2 ноября муж последний раз вышел на связь. В 10 вечера позвонил, сказал, что на пять минут всего. Сказал, что исчезнет на неделю, просил не беспокоиться. Написал ночью потом смс: «Сходи в церковь, помолись за меня». Это были Сашины последние слова. После 9-го числа мне позвонили его сослуживцы и сказали, что Саша погиб. Все произошло 4 ноября 2022 года.

По словам Марии, ее супруг спасал раненых вместе с Сергеем Ника — сослуживцем, который также был призван из Волгоградской области.

— Они с Сергеем сильно сдружились. В тот день тоже были вместе под огнем. Их закидали с квадрокоптера гранатами. Саше должно было 30 декабря исполниться 35 лет. У нас детей не было. Но у мужа есть сын от первого брака, ему шесть лет. Знаете, Саша был очень хорошим, добрым, таких очень мало в этой жизни, — с дрожью в голосе сказала вдова Александра Конопатова.

Мама мобилизованного Александра, Елена Конопатова, готова бесконечно говорить о погибшем.

— Говорят, что небеса забирают лучших. Он у нас был лучшим, хорошим сыном, братом, мужем, отцом. Без раздумий пошел по частичной мобилизации в первый же день. В шесть утра принесли повестку, он просто взял ее пошел защищать Родину. На работе он был добрым, отзывчивым и работящим. У него было очень много друзей и знакомых. Саша у нас очень хороший рукодельник, мог и по дому все сделать, в огороде смастерить, теплицы делал, по дереву работал. Ни от кого я не слышала ни одного плохого слова в адрес сына. Среди боевых товарищей он был верным и надежным. Ни на секунду не задумался о себе, спасая ближних. Саша ушел от нас, но у нас в сердцах он навсегда остался светлым лучиком солнца.

Председатель регионального комитета по делам национальностей Эдуард Давыдовский в своей речи в ходе церемонии отдал дань почета и уважения павшим героям.

— Наши земляки погибли в бою, отдав свои жизни за будущее нашей страны. Они настоящие герои и с честью выполнили свой воинский долг. Их подвиги навсегда останутся в наших сердцах, сердцах родных и близких, боевых товарищей, в истории Волгоградской области. Их подвиги являются ярким примером для подрастающего поколения. Примите искренние слова соболезнования ото всех жителей Волгоградской области. Низкий вам поклон. Вечная память героям! — отметил Давыдовский.





























































Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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