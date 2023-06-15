Происшествия

ГУ МВД: два человека погибли в лобовом ДТП в Советском районе Волгограда

Происшествия 15.06.2023 15:30
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15.06.2023 15:30


В Советском районе Волгограда два человека погибли 15 июня днем в результате лобового столкновения «ВАЗ-2109» и «Лада Гранта». По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла около 13.40. 

– По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь по автодороге со стороны пос. Новый Рогачик в сторону поселка Горная Поляна, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2109». В результате ДТП от полученных травм скончался пассажир «Лады» и 33-летняя водитель «ВАЗа», – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службу волгоградского ГУ МВД России. 


В больницу с места аварии был доставлен водитель «Лады». 

– На месте аварии работают экипажи городской Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, – уточняют полицейские. –  Проводится осмотр места происшествия и ликвидация последствий ДТП.

Движение на участке дороги в Советском районе, где случилась авария, в настоящее время затруднено. 

По информации очевидцев, «Лада» оказалась на встречной полосе внезапно – водитель не совершал обгона и не уходил от столкновения. Дорожные условия в норме. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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