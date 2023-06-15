«Жизнь оборвалась внезапно»: под Волгоградом прощаются с бывшим главой поселения





В Волгоградской области на 68-ом году жизни скончался экс-глава Панфиловского сельского поселения Владимир Торгашов, передает V102.RU. О внезапной смерти бывшего руководителя сельской администрации сообщили сегодня, 15 июня, в администрации Новоаннинского района.

– Жизнь Владимира Александровича оборвалась внезапно. 20 июня ему исполнилось бы 68 лет. Трудовая биография началась с работы в ОПХ «Калининское», 2004 года трижды избирался на должность руководителя сельской власти, – рассказали в районной администрации.

Здесь вспоминают, что Владимир Торгашов много сделал для благоустройство поселения. Так, при его тесном сотрудничестве с ТОСами появилась зона отдыха в поселке Панфилово. В бытность главы сельского поселения он лично возил футбольные команды на соревнования различных уровней.

– Среди его наград медаль «За заслуги перед Новоаннинским муниципальным районом». Односельчане уважали его за ответственность отзывчивость порядочность. Таким он и останется в нашей памяти. Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким, разделяем горечь и боль тяжелой, невосполнимой утраты, – сказали в районной администрации.

Фото: администрация Новоаннинского района