«Жизнь оборвалась внезапно»: под Волгоградом прощаются с бывшим главой поселения

Общество 15.06.2023 13:44
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15.06.2023 13:44
В Волгоградской области на 68-ом году жизни скончался экс-глава Панфиловского сельского поселения Владимир Торгашов, передает V102.RU. О внезапной смерти бывшего руководителя сельской администрации сообщили сегодня, 15 июня, в администрации Новоаннинского района.
– Жизнь Владимира Александровича оборвалась внезапно. 20 июня ему исполнилось бы 68 лет. Трудовая биография началась с работы в ОПХ «Калининское», 2004 года трижды избирался на должность руководителя сельской власти, – рассказали в районной администрации.
Здесь вспоминают, что Владимир Торгашов много сделал для благоустройство поселения. Так, при его тесном сотрудничестве с ТОСами появилась зона отдыха в поселке Панфилово. В бытность главы сельского поселения он лично возил футбольные команды на соревнования различных уровней.
– Среди его наград медаль «За заслуги перед Новоаннинским муниципальным районом». Односельчане уважали его за ответственность отзывчивость порядочность. Таким он и останется в нашей памяти. Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким, разделяем горечь и боль тяжелой, невосполнимой утраты, – сказали в районной администрации.
Фото: администрация Новоаннинского района
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