Бывший собственник завода «Красный Октябрь», одноименной баскетбольной команды и партнер украинского олигарха Дмитрий Герасименко осужден в Волгограде заочно к восьми годам лишения свободы за вывод миллиардных активов с предприятия. Как сообщила V102.RU руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, также Дмитрий Герасименко должен будет выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей и возместить причиненный заводу ущерб в размере 8 миллиардов. Приговор в отношении Герасименко накануне утвердил Волгоградский областной суд.

Напомним, Дмитрий Герасименко уже несколько лет находится в розыске и скрывается за границей.

Около года назад были осуждены бывшие руководители металлургического завода Павел Пименов, Алексей Тарасов, Роман Модзгвришвили, Сергей Зецепин и Диана Цхомелидзе, которых обвиняли в хищении имущества предприятия на сумму 8,5 миллиарда рублей. Суммарно они получили 30 лет на пятерых.

Из-за действий Герасименко и осужденной группы менеджеров металлургический завод «Красный Октябрь» оказался в финансовой яме, что привело его к банкротству. Осенью 2018 года на этом предприятии из-за возникшего кризиса и объявленной процедуры банкротства было остановлено производство, что заставило региональные власти и лично губернатора вмешаться в ситуацию. Благодаря этому удалось вывести предприятие из тяжелой ситуации, выплатить зарплату многотысячному коллективу, не допустить закрытия производства. Пока власти вытаскивали завод, следователи разбирались в мутных схемах прежнего руководства «Красного Октября». Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

Формально «Красный Октябрь» принадлежал швейцарской Red October International. Дмитрий Герасименко являлся президентом швейцарской компании, однако следствие считало его владельцем «Красного Октября». Бенефициаром «Красного Октября» числился также украинский олигарх Игорь Коломойский.

Дмитрий Герасименко в бытность руководителем «Красного Октября» тратил средства предприятия на баскетбольную команду, приобретал зарубежных спортсменов за огромные деньги. В то время как для рабочих предприятия не были созданы элементарные бытовые условия. Ремонт раздевалок, санузлов на заводе начался после того, как к его возрождению подключились областные власти.

Фото: m.sports.ru