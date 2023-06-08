На Украине погиб 35-летний доброволец из Волгоградской области

В Волгоградской области завтра, 9 июня, простятся с погибшим в ходе спецоперации 35-летним Сергеем Зайцевым. Как сообщает V102.RU, добровольца похоронят в Урюпинском районе.

— Церемония прощания состоится в 12.00 в сквере Павших борцов. Похоронят бойца в станице Добринка, — пояснили в администрации Урюпинска. — Выражаем искренние соболезнования его родным и друзьям. Вечная память герою!

Известно, что наш земляк окончил школу № 7 и поступил в профессиональное техническое училище. Затем работал на различных предприятиях. Добровольно ушел в зону СВО весной этого года, заключив контракт с ВС РФ. На фронте в звании рядового служил оператором. Погиб 31 мая при выполнении боевой задачи.

Фото и коллаж: администрация Урюпинска / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

«Подорвались на мине»: стали известны подробности гибели в зоне СВО волжского фотографа Владимира Якимова

«Герои не умирают»: в Волгоградской области простятся с бойцом ЧВК «Вагнер»

Медик психбольницы Игорь Лункин из Волгоградской области погиб на СВО