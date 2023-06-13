Осужденный за расстрел жителя Волжского Виталий Бельченко погиб на СВО

Общество 13.06.2023 18:06
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13.06.2023 18:06
В Волгограде состоится прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Виталием Бельченко, который погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, в 2019 года Бельченко, который работал менеджером склада одной из компаний, был осужден к 9 годам и 11 месяцам в колонии строгого режима за то, что в упор во дворе своего дома расстрелял мужчину за громкую музыку.
Это дело имело в Волгоградской области большой общественный резонанс. Преступление было совершено 30 сентября 2018 года в 5 утра. Тогда сообщалось, что Бельченко проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. Также он услышал, что его жена с кем-то ругается через окно. Мужчина вспылил, схватил заряженный травматический пистолет и спустился к подъезду. Он в упор два раза выстрелил в дебошира и скрылся. Позже Бельченко признал вину и написал явку с повинной.
Про волжанина известно также, что он любил футбол и был фанатом волгоградского «Ротора». О гибели мужчины 13 июня сообщили авторы фанатских Telegram-каналов.
– 8 мая при штурме Бахмута в рядах ЧВК «Вагнер» погиб олдовый фанат волгоградского «Ротора» Виталий Бельченко («Трубы). Прощание с Виталием пройдет 15 июня, потом кремация и поминки в траурном зале Центрального кладбища, - сообщают фанатские Telegram-каналы.
– Все вагнеровцы попадают в рай, потому что в аду они уже были. Вечная память Виталию! Скорбит весь околофутбольный и фанатский Волгоград и юг! – пишут те, кто знал Виталия Бельченко.
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